- Daca se menține prețul actual de achiziție a gazului, tariful pentru consumatorii finali ar putea fi ajustat în creștere pâna la 14,6 lei. O spune vicepremierul Andrei Spînu, potrivit caruia calculele preliminare arata ca, daca prețul cu care se cumpara gaz de la Gazprom ramâne…

- Majorarea tarifului pentru energia electrica va cauza scumpiri in lanț la mai multe produse. Prețul laptelui ar putea crește cu tocmai 35 la suta. In același timp, și pentru paine am putea scoate mai mult din buzunare.

- Prețul de achiziție al gazelor naturale, furnizate de SAP „Gazprom” catre SA „Moldovagaz”, constituie, in luna ianuarie 2022, 646 USD pentru mia de metri cubi, reieșind din formula de calcul a acestuia, inclusa in contractul in vigoare, conform deschide.md Majorarea acestuia in comparație…

- Prețul de achiziție livrat de Gazprom Republicii Moldova a crescut din luna ianuarie a acestui an. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Ceban nu a menționat o cifra exacta cu cit vom cumpara gazul incepind cu luna ianuarie. In presa insa au aparut…

- Prețul de import al gazelor naturale va crește pana la 600 de dolari pentru o mie de metri cubi, de la 1 ianuarie 2022, iar asta inseamna ca și tariful platit de consumatori poate din nou sa creasca, susține liderul PSRM, Igor Dodon. „Va spun ce ne așteapta. Astazi prețul gazelor la bursele…

- Moldovagaz va cere majorarea tarifului la gazul natural pentru luna ianuarie 2022, in cazul in care ANRE va reduce tariful pentru toți consumatorii, cu peste 2 lei, incepand cu 1 decembrie. Declarația a fost facuta de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite unimedia.info.

- Noul tarif la gaze pentru consumatorii finali, pe care Moldovagaz sa il va solicita de la ANRE, va fi de 9-10 lei pentru 1 metru cub. Despre acest lucru a declarat Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, in cadrul unei emisiuni la Sputnik Moldova, menționind ca cifra…