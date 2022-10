Stiri pe aceeasi tema

- Sa-ti incepi ziua cu o cana mare de cafea fierbinte este o rutina zilnica pentru multi dintre noi, insa recentele cresteri de preturi ar putea face acest obicei matinal aproape un lux. Datele pentru luna august 2022 arata ca pretul cafelei in UE a fost in medie cu 16,9% mai ridicat decat in august 2021,…

- Industria turismului din Uniunea Europeana pare ca s-a redresat solid in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), datele din 2022 fiind aproape de cele din 2019, arata informatiile publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu primul semestru din 2019, inainte ca pandemia…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate, joi, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cea mai scazuta pondere…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…

- Productia industriala a inregistrat o crestere peste asteptari, atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022, insa Romania a fost tara unde productia industriala a inregistrat cel mai puternic declin din UE, de la o luna la alta, arata datele publicate,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

