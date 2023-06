Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 46 de ani a fost arestata preventiv, dupa ce, in urma unui scandal cu soacra sa, a imbrancit-o pe femeie, iar aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres.

- Ieri, 24 mai a.c., polițiștii dambovițeni de la Rutiera au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe raza Municipiului Targoviște, pe Bulevardul Mircea ce Batran spre Calea Domneasca. La fața locului aceștia au gasit trei mașini avariate și, din fericire, nicio persoana ranita. Potrivit…

- La 12 mai 2023, a fost pronunțata sentința Judecatoriei Edineț, sediul Central, pe o cauza penala remisa in judecata de catre Procuratura raionului Edineț. Potrivit sentinței, o femeie de 44 de ani, a fost recunoscuta vinovata de violența in familie, care s-a soldat cu decesul victimei (art. 201/1 alin.(4)…

- O femeie de 67 de ani din Pitesti a murit, miercuri seara, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de locuinte. Politistii incearca sa stabileasca daca a fost sinucidere sau accident.”In seara zilei de 03 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati prin Serviciul…

- O femeie in varsta de 71 de ani din judetul Bacau, a carei familie i-a anuntat disparitia in urma cu trei zile, a fost gasita moarta, duminica, intr-o fantana. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala, pentru stabilirea cauzei decesului, conform news.ro.Batrana in varsta de 71…

- Doua persoane din județul Dambovița sunt banuite ca au furat, in noiembrie 2022, un seif in care se aflau aproximativ 500.000 de euro dintr-un apartament din Sectorul 6 din Capitala.Politiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale au…

- Decizia unui colegiu universitar din Oxford de a nu sarbatori Ziua Sfantului Gheorghe cu o cina oficiala a fost catalogata drept "nebunie curata". Colegiul Magdalen a decis sa nu continue un banchet anual pre-pandemic care il sarbatorea pe sfantul englez și care ii aduna pe studenții, profesorii și…

- In perioada 27-31 martie a.c., polițiștii doljeni au desfașurat acțiuni pentru depistarea persoanelor fața de care au fost dispuse masuri preventive privative de libertate sau de executare a pedepsei inchisorii. In cadrul activitaților desfașurate au fost depistate trei persoane pentru care au fost…