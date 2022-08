Stiri pe aceeasi tema

- ■ pe 15 august, salbaticiunea a atacat doi porci dintr-o anexa a cabanei ■ a doua zi, cabanierul a vazut doi ursi in apropiere si a sunat la 112 ■ de la inceputul anului jandarmii nemteni au intervenit in 11 astfel de situatii ■ Prezenta ursilor a fost semnalata in zona cabanei Izvorul Muntelui. S-a…

- La cata reclama se face zonei Cheile Lapușului, te așteptai ca toate sa fie fara cusur. Adica sa avem lucruri care sa faca turistul sa vina și a doua oara in zona. Degeaba se straduie localnicii sa vina cu servicii mai bune in fiecare an, daca nu sunt ajutați de autoritațile locale. Cel mai elocvent…

- Theo Rose este tot timpul cu zambetul pe buze, insa artista se confrunta cu atacuri de panica și anxietate. Cantareața este destul de sincera cu fanii ei din mediul online, iar aceștia au fost curioși sa afle daca artista se mai confrunta cu anxietatea și atacurile de panica. Theo Rose a marturisit…

- Claudia Radu este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite - sezonul opt, iar aceasta a reușit sa ajunga la inimile publicului pe tot parcursul competiției. Claudia Radu a avut ambiție sa-și schimbe viața radical, motiv pentru care fosta concurenta de la Chefi la Cuțite a slabit 43 kilograme.

- FOTO: Reprezentanții Parcului Natural Apuseni, apel la responsabilitate. In trei zile au fost inregistrate 3 incendii de padure Reprezentanții Parcului Natural Apuseni au facut joi un apel la responsabilitate din partea turiștilor și localnicilor, dupa ce in doar trei zile au fost inregistrate tot atatea…

- Localnicii din vestul statului indian Gujarat se confrunta cu furia naturii. Proprietațile, cerealele și alte produse alimentare sunt afectate de inundațiile cauzate de ploile abundente și de revarsarea raurilor. Districtul Navsari din acest stat, care se confrunta cu inundații, a avut parte de ploi…

- Un baiat și o fata, ambii de 18 ani, care au intrat in raul Moldova, in comuna Horia, județul Neamț, sambata, nu au reușit sa mai iasa, pompierii desfașurand misiuni de salvare. Localnicii au scos fata, iar paramedicii ii aplica manevre de resuscitare.

- Atunci cand mergi la cumparaturi la piața și achiziționezi mai multe legume și fructe, gospodinele iți dezvaluie cateva secrete care te vor ajuta sa prelungești viața alimentelor, in cazul in care nu le consumi imediat. Cum prelungești viața usturoiului sau a cepei. Cum rezista ceapa verde mai mult,…