Ceaiuri care nu trebuie să le bei seara Remediile din plante sint recunoscute pentru actiunea mai blinda asupra organismului decit cea a medicamentelor clasice si pentru riscul scazut de aparitie a unor efecte secundare. Insa exista ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece pot da insomnii, nervozitate sau tulburari digestive. Ceaiurile diuretice, precum si cele cu efect energizant sint ceaiuri care nu trebuie consumate seara deo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

