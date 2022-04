Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul care te ajuta sa slabești, cu multe beneficii pentru organism. Acest ceai este recomandat de specialiști datorita beneficiilor pe care le are asupra sanatații noastre. Previne cancerul și protejeaza ficatul.

- Un tânar de 23 de ani, originar din Cahul, anunțat în cautare naționala pentru furt și șantaj, a fost reținut de ofițerii de investigație din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau de comun cu polițiștii IP Botanica, scrie Unimedia.info. În anul 2016 aceasta ar fi…

- Celulita este o problema cu care se confrunta tot mai multe femei, indiferent de greutate sau de stilul de viața. Din pacate, nimeni nu poate scapa de aceasta afecțiune fara ajutor. Iar pe langa sport și dieta, exista ceaiuri care ne pot ajuta cu adevarat. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de…

- Ai pofta de ceai? Opteaza pentru cel alb, cercetatorii de la Kingston University spun ca reduce riscul de cancer, artrita reumatoida si chiar incetineste procesul de imbatranire. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Sucul verde care te scapa de kilogramele in plus. Castravetii sunt folositi cel mai des in salate, la murat sau intr-un simplu sendvis. Insa specialistii dau detalii incredibile despre proprietatile benefice ale castravetilor si ale sucului lor. Sucul de castravete este cel mai bun tonic cu efect de…

- Scortisoara este un condiment extrem de popular, originar din Sri Lanka si sudul Indiei. Ea contine diverse componente active, precum uleiurile esentiale, taninele si carbohidratii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Ceaiul care trateaza raceala și gripa. Florile din acest ceai sunt utilizate de mii de ani in medicina, dar și in cosmetica, datorita beneficiilor impresionante asupra organismului. Intarește sistemul imunitar și reduce crampele.

- Pe langa o dieta echilibrata și sanatoasa și mișcarea regulata, anumite ceaiuri te ajuta sa scapi mai repede de kilogramele nedorite și de grasimea de pe burta care se lasa greu dusa, potrivit Doctorulzilei.ro .1. Ceaiul de ghimbir„Este foarte bun stimulent digestiv, amplifica arderile de grasimi și…