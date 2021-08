Cea mai simplă și eficientă metodă de a curăţa ardeii copţi. Sunt gata în câteva secunde Cum sa cureti repede ardeii coptiDaca iti plac ardeii copti, dar te enerveaza coaja lor care se curata foarte greu, iata ce trebuie sa faci ca sa-ti usurezi munca!Inainte de a-i baga la cuptor, se ung ardei cu ulei de masline, iar acest lucru va ajuta la indepartarea cu usurinta a cojii.Cum sa cureti cartofii fierti in coajaUn mic truc te va ajuta sa cureti foarte repede coaja cartofilor pe care i-ai fiert intregi. Dupa ce ai stins focul, se pun cartofii intr-un bol cu apa si gheata timp de cateva minute, iar coaja lor se va lua foarte usor doar cu ajutorul mainilor. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

