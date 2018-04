Stiri pe aceeasi tema

- Modelul Volvo XC90 este singurul din lume in care nu au fost inregistrate decese in caz de accident, dupa cum susține echipa de cercetare de la Thatcham Research, o companie specializata in domeniul siguranței vehiculelor.

- A fost supranumita „cea mai sigura mașina din lume”, iar datele statistice confirma aceasta performanța. Modelul Volvo XC90 este singurul din lume in care nu au fost inregistrate decese in caz de accident, dupa cum susține echipa de cercetare de la Thatcham Research, o companie specializata in domeniul…

- Expertii de la Thatcham Research au analizat statisticile oficiale ale poliției pe care le-au comparat cu datele de asigurare și nu au gasit nici o persoana care sa moara vreodata intr-un XC90 - fie ca pasager, fie ca șofer - intre 2004 și 2017.

- Accident pe strada Ismail din Capitala. Un automobil a derapat de pe carosabil si a sarit peste pod. Acesta a fost la un pas sa cada peste liniile de cale ferata. Soferul spune ca a derapat, deoarece a incercat sa evite impactul cu un alt automobil, care a inceput sa faca niste manevre periculoase pe…

- Numarul cazurilor confirmate de gripa de la inceputul iernii a ajuns la aproape 800, la nivel national, cu 47 de decese, in timp ce pe toata durata sezonului rece a anului trecut au fost inregistrate 27 de decese din cauza gripei. De asemenea, in ultima saptamana au fost inregistrate 1.358 de cazuri…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul…

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- In vreme ce masinutele autonome Google au doar 2-3 incidente in existenta lor de 6-7 ani, vehiculele Tesla aflate in mod autonom au ceva mai multe accidente si unele chiar Citeste articolul complet pe Volan.ro.