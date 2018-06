Stiri pe aceeasi tema

- Aurel, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, pare sa aiba o viața sentimentala demna de filmele de Hollywood! El și Alexandra s-au impacat și desparțit in repetate randuri, a fost impreuna cu Diana (care ar aștepta sa-i aduca pe lume copilul), iar calcaiele i-au fost aprinse dupa Maria, focoasa…

- Bianca are toate motivele sa fie geloasa! Liviu este fost concurent la ”Insula Iubirii” și, recent, a facut un compliment periculos, pe rețeaua de socializare, tocmai unei foste concurente a reality-show-ului. Este vorba chiar de Alexandra, o concurenta controversata a show-ului. Liviu i-a scris tinerei…

- "Primul an a fost de proba. Am trecut printr-o relatie care nu a fost cea mai buna. M-am gandit de 10 ori inainte sa-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am inselat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alaturi de actualul…

- INSULA IUBIRII 2018, Temptation Island 2018. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…