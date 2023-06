Stiri pe aceeasi tema

- Dupa informațiile vehiculate in spațiul public cu privire la partenerul nepoatei sale, Elena Merișoreanu rupe tacerea. Celebra cantareața a explicat, in exclusivitate pentru Playtech Știri, ce se ascunde in spatele reclamației facute de femeia despre care se spune ca ar fi avut o aventura cu iubitul…

- O tanara de 29 de ani si iubitul ei de 33 de ani au fost batuti de fostul sot al femeii si parintii acestuia, care le-au si vandalizat locuinta si au taiat anvelopele masinii parcate in fata casei lor din localitatea Belint, judetul Timis. Agresorii au fost retinuti pentru 24 de ore.„La data de 09.06.2023,…

- Rolul complex al stomatologiei pediatrice, de ce ar trebui aduși copiii la stomatolog inca de la apariția primului dinte sau cum ii putem ajuta pe cei mici sa aiba o dantura sanatoasa sunt doar cateva dintre subiectele abordate intr-un interviu cu Dr. Cosmina Dușan, medic stomatolog cu practica exclusiv…

- Martorii audiați in celebrul dosar al torționarilor de la Secția 16 arunca bomba dupa bomba: la scurt timp dupa ce un jandarm a recunoscut ca a participat la acțiuni ilegale (el lucreaza in continuare la Jandarmeria București, evident!), un agent de poliție a dezvaluit, saptamana aceasta, ca victimele…

- La scurt timp dupa ce inghițit 12 partile, dintr-o data, Jacob, un adolescent din Statele Unite, a a fost transportat la spital in stare grava și dupa 6 zile de coma profunda a fost decoinectat de la aparate, potrivit revistei People. Cazul a fost popularizat ca un semnal de alarma pentru alți parinți…

- O tanara a trait un moment unic in viața ei și a trecut de la agonie la extaz. Iubitul ei a decis sa o ceara in casatorie dupa ce a fost rapita, iar sentimentele pe care le-a trait au fost semne de un film de acțiune. Intreg momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok.

- Actorul Paul Grant, cunoscut pentru rolurile din "Star Wars" și "Harry Potter", a murit, duminica, 19 martie, dupa ce familia sa a luat decizia ca acesta sa fie deconectat de la aparatul care il ținea in viața.

- Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in care jurnalistii…