- Jaqueline Cristian (174 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal de la Roland Garros, sportiva din România cedând în doua seturi, scor 6-4, 6-1, în fața jucatoarei Anhelina Kalinina (Ucraina).Aflata pe locul 139 în lume, Kalinina a avut nevoie de o ora și 18 minute…

- Monica Niculescu (175 WTA) s-a retras, joi, din partida cu Maria Camila Osorio Serrano (98 WTA) din ultimul tur al calificarilor pentru Roland Garros, la scorul de 6-3, 4-3 în favoarea jucatoarei din Columbia.Dupa o ora și 15 minute de joc, Monica a suferit o accidentare și nu a mai putut…

- Irina Bara o va infrunta pe poloneza Magdalena Frech in ultima runda a calificarilor de la Paris. Bara (26 ani, 122 WTA) a trecut in turul al doilea de luxemburgheza Mandy Minella (35 ani, 207 WTA) cu 3-6, 6-3, 6-2, dupa o ora si 39 de minute, in turul secund al tabloului preliminar. Minella a avut…

- Irina s-a calificat, marți, în turul doi al calificarilor de la Roland Garros, dupa ce a trecut în doua seturi de Jodie Anna Burrage (Marea Britanie/247 WTA).Bara (122 WTA) a avut nevoie de o ora și 20 de minute pentru a obține victoria, scor 7-5, 6-3.Tot în aceeași faza a…

- Au mai ramas puține zile pâna la startul meciurilor de pe tablourile principale de la Roland Garros, iar sportivii implicați în cel de-al doilea Grand Slam al sezonului se afla în linie dreapta cu pregatirea. Dubla câștigatoare de Grand Slam, Garbine Muguruza a împartașit…

- Monica Niculescu s-a calificat, luni, în turul doi al calificarilor de la Roland Garros, dupa ce a învins-o pe Ysaline Bonaventure (126 WTA).Niculescu (175 WTA) a avut nevoie de doua ore pentru a trece de belgianca, scor 6-2, 4-6, 6-2.Tot în aceeași faza a competiției au ajuns…

- Gabriela Talaba s-a calificat, luni, în turul doi al calificarilor de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Yue Yuan (263 WTA).Talaba (210 WTA) a avut nevoie de o ora și 21 de minute pentru a obține victoria în fața chinezoaicei, scor 6-3, 6-4.Tot în aceeași faza a competiției…

- Laura Ioana Paar (243 WTA) a parasit calificarile de la Roland Garros in primul tur, sportiva din Romania fiind umilita in doua seturi, scor 6-1, 6-2, de jucatoarea Nuria Parrizas-Diaz. Aflata pe locul 165 in lume, Diaz a avut nevoie de o ora și 12 minute pentru a se impune. Pentru participarea in calificarile…