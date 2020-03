Cea mai modernă sală de tenis din Moldova, inaugurată azi la USAMV „Sala este dotata cu gazon sintetic de cea mai buna calitate, iar prin conditiile oferite, terenul de tenis va putea fi folosit de catre studentii si salariatii USAMV indiferent de anotimp. Pozitionata in preajma complexului sportiv al USAMV Iasi, sala de tenis este dedicata orelor de sport, dar si unor manifestari sportive specifice si face parte din proiectul general de imbunatatire a Bazei sportive a USAMV, alaturi de cele doua terenuri de fotbal cu instalatie de noctu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

