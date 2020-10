Stiri pe aceeasi tema

- O rețea naționala de colectare a produselor agricole va fi pusa la punct in Romania. Anul viitor este prevazuta inceperea construcției a opt depozite strategice, in fiecare regiune a țarii. Acestea urmeaza sa fie legate cu depozitele și procesatorii romani, a anunțat ministrul Agriculturii, Adrian Oros,…

- Efectul imediat generat de apropierea momentului istoric prin care Romania a fost promovata propriu-zis la statutul de Piata Emergenta, incepand cu 21 septembrie, a fost puternic vizibil pe Bursa de la Bucuresti.

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in traficul de migranti, care racola cetateni straini si ii sprijinea…

- Guvernul Romaniei doreste exploatarea resurselor de gaze din Marea Neaga si va trata cu atentie subiectul incepand din decembrie, pentru a nu exista discutii care sa afecteze aceste proiecte, a declarat, joi, Tanase Stamule, consilierul pe probleme economice al premierului Romaniei. El a participat…

- ​O retea româneasca de magazine agricole a lansat un program de incubare de startup-uri prin care sa stimuleaze și sa susțina inovația în agricultura si creeaza un hackathon online, AgTech TM Spark Weekend. În cadrul programului compania ofera investitii totale de pâna la 50.000…

- Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor Libra Internet Bank va crea pentru detinatorii de obligatiuni ceea ce foarte multa lume îsi doreste, si anume posibilitatea lichidizarii acestor investitii, a declarat, joi, Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie al…

- BVB: Titlurile de stat ale Romaniei in moneda locala au fost incluse in indicele Bloomberg Barclays Global Aggregate, unul dintre cei mai urmariti indici la nivel global Titlurile de stat in moneda locala ale Romaniei, Columbiei si Peru-ului au fost incluse, din 1 septembrie, in indicele Bloomberg Barclays…

- Calatoria investitorilor la bursa a fost anul acesta de o viteza si volatilitate demna de manualele de istorie, potrivit unei analize realizate de XTB Romania. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a demonstrat abilitatea de a reveni dupa socul scaderilor din primavara, insa evaluarea nu poate fi in intregime…