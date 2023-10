Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a cerut ferm, miercuri, gruparii Hamas, sa elibereze ostaticii israelieni și susține ca Israelul are dreptul la autoaparare.Discursul Papei a fost unul sobru: „Continui sa urmaresc, cu durere și ingrijorare, ceea ce se intampla in Israel și Palestina. Atat de multe persoane au fost…

- La doi ani de la terminarea Celui De-al Doilea Razboi Mondial, ca reparație morala, Occidentul, in frunte cu Statele Unite ale Americii, acordau israelienilor un teritoriu, acesta devenind ulterior statul Israel. Totul incepea in 1946, cand aceste teritorii erau preponderent ocupate de palestinieni.…

- Fara a avea motivații proprii și explicații ale unei planificari reale, intr-un atac fara orizont de victorie de nici un fel, organizația palestiniana considerata terorista in SUA și un numar de state europene s-a dovedit arma unui terț, cu alte interese.

- Statele Unite si Israelul au avut sambata o „discutie aprofundata” despre nevoile de ajutor militar ale statului evreu in fata ofensivei Hamas, a afirmat un inalt responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor. Hezbollahul a intervenit și el in conflict, atacand duminica…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…