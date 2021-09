Cea mai mare instalaţie de captare a dioxidului de carbon din aer funcţionează în Islanda Cea mai mare instalatie din lume care capteaza dioxidul de carbon din aer si il stocheaza in subteran urmeaza sa inceapa miercuri sa functioneze in Islanda, a anuntat compania care sta in spatele acestei tehnologii inovatoare, transmite Reuters. Start-up-ul elvetian Climeworks AG, specializat in captarea dioxidului de carbon direct din aer, si-a unit fortele cu firma islandeza de depozitare a carbonului Carbfix pentru a pune la punct o instalatie capabila sa capteze pana la 4.000 de tone de CO2 pe an. Este vorba de o cantitate echivalenta cu emisiile anuale pentru aproximativ 790 de autoturisme.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

