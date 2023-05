Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare banca din Rusia, Sberbank, a anunțat luni ca serviciul sau de securitate cibernetica a impiedicat un "atac masiv de phishing" prin care angajații Sberbank au primit e-mailuri prin care erau invitați la birourile de recrutare militara pentru a "clarifica datele personale".„Mail-ul conținea…

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP.

- Republica Moldova devine o tara tot mai neprietenoasa fata de Rusia, a transmis vineri Kremlinul, in urma anuntului ca guvernul de la Chisinau i-a interzis accesul in tara presedintelui rus Vladimir Putin, transmite agentia EFE. Republica Moldova „este un stat care incearca cu orice pret sa devina neprietenoasa…

- Cu plajele sale linistite, stilul de viata relaxat si atmosfera de vacanta, paradisul tropical din Bali are multe de oferit oricarui turist obosit din lume – dar mai ales celor care fug dintr-o zona de razboi. De cand presedintele rus Vladimir Putin si-a lansat invazia in Ucraina in februarie 2022,…

- O parte din Parcul Național Valdai din nord-vestul Rusiei a fost inchisa pentru vizitatori dupa ce o ancheta jurnalistica a dezvaluit ca președintele Vladimir Putin și presupusa sa amanta dețin o proprietate in zona, relateaza vineri site-ul independent de știri Meduza, potrivit The Moscow Times . Autoritațile…

- Un tribunal din Moscova a inceput luni, 13 martie, audierile in cazul opozantului rus Vladimir Kara-Murza, care risca o condamnare de pana la 25 de ani de inchisoare, in special pentru inalta tradare, intr-un nou exemplu de represiune accelerata impotriva criticilor Kremlinului, informeaza Agerpres…

- Intr-o conferința de presa in care s-a adresat unui grup restrans de jurnaliști straini, Lukasenko a declarat:„Sunt gata sa duc un razboi, alaturi de ruși, de pe teritoriul Belarusului. Dar numai daca cineva - chiar și un singur soldat - intra pe teritoriul nostru de acolo (din Ucraina) cu arme ca sa…