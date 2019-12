Deutsche Bank prevesteste disparitia cardurilor bancare in urmatorii 10 ani, in contextul in care din ce in ce mai multi oameni folosesc folosesc tehnologia NFC (Near Field Communications), ce permite efectuarea platilor cu telefonul mobil, scrie Financial Times, citat de ZF.

Disparitia cardurilor din plastic nu va duce insa si la disparitia monedelor si bancnotelor deoarece multi oameni vad in banii fizici o modalitate mai usoara de monitorizare a cheltuielilor si a economiilor.

Aceste preziceri vin in contextul in care tehnologia a avansat extrem de mult in ultimii 10 ani. Daca…