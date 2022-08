Cea mai mare bancă americană din Rusia pune lacătul pe ușă Grupul bancar american Citigroup va inchide in Rusia serviciile bancare comerciale si de consum incepand din acest trimestru, ceea ce va avea ca rezultat costuri de aproximativ 170 de milioane de dolari in urmatoarele 18 luni, a anuntat joi grupul bancar american, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

