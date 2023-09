Cea mai lungă pârtie artificială de ski se deschide în Gorj Aprilia Park din Sanatești, Gorj, anunța finalizarea construcției celei mai lungi partii artificiale de ski din regiune. Evenimentul de inaugurare este programat sa aiba loc pe data de 28 octombrie, marcand, astfel, o noua destinație pentru iubitorii sporturilor de iarna. Partia se intinde pe o suprafața de peste 7000 de metri patrați și este echipata cu cele mai moderne tehnologii in domeniul sporturilor de iarna. In plus, pentru cei dornici de experiențe extreme, sunt disponibile 3 benzi de tubby slide, oferind astfel o varietate de opțiuni pentru toți vizitatorii. Cu aceasta inaugurare, Aprilia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

