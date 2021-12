Cea mai bună rețetă de sarmale tradiționale de Crăciun. Secretul este să fie fierte în vin! Sarmale sunt vedetele de pe masa de Craciun a fiecarui roman. Mai mici sau mai mari, cu mai mult orez sau cu mai multa carne, sarmalele sunt diferite in fiecare regiune ale țarii. In continuare va prezentam o rețeta clasica de sarmale fierte in vin alb. Ingrediente 500 g carne tocata de porc1 ceapa medie tocata50 g orez1 lingura de uleisare, pipercimbru uscat, puțina boia dulce2 verze murate medii2 linguri de ulei1 ceapa tocatacrenguțe de cimbru uscat1 foaie de dafin (opțional)250 g piept crud de porc (cu șoric)250 g afumatura (costițe, kaiser, ciolan sau chiar carnați proaspeți afumați)500 ml… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

