Cea mai amplă ediție a Huawei Seeds for the Future s-a încheiat cu premierea studenților din România și Republica Moldova Huawei a incheiat cea de-a noua ediție a programului Seeds for the Future cu o ceremonie de premiere a studenților participanți, fiind cea mai ampla ediție a programului de la debutul acestuia din 2014, in Romania. 35 de studenți din Romania și Republica Moldova au venit in București pentru cursurile de abilitați tehnice și de pregatire interculturala, desfașurate pe parcursul a 8 zile. Un numar de 9 experți, profesori și o vizita la laboratorul tehnologic din cadrul Universitații Politehnica din București au stat la baza activitaților didactice desfașurate, facand ca ediția 2022 a programului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

