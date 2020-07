Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara se pregatește pentru cea de-a doua ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, care va avea loc intre 24 și 26 iulie, in parcul castelului din Piața Huniade. Festivalul a debutat anul trecut, cand a readus in fața timișorenilor fascinante povești și obiceiuri din Evul Mediu, cu spectacole…

- Comtim și Elit au donat astazi, 23 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Serviciului Public, catre personalul medical de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”din Timișoara, 400 de porții de specialitați gatite din carne de porc. Inființata in 2002 de Organizația…

- Diplome de solidaritate au oferit medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” reprezentanților presei. Este vorba despre medicii aflati in linia intai in lupta cu coronavirusul si care merita aplauze. La Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara au fost vindecați peste 500 de pacienți de COVID-19.…

- Campionatul National de sah online s-a incheiat cu victoriile Marilor Maestri Lucian Miron, la masculin, si Luminita Cosma, la feminin, informeaza Federatia Romana de Sah. Lucian Miron, campionul en titre al Romaniei, l-a invins in finala, cu 1,5 – 0,5, pe Maestrul International Robin Dragomirescu,…

- Din curtea USAMVB Timișoara in 1 iunie s-a dat startul celei de-a doua etape Romania vazuta din tractor, traseul care o poarta pe jurnalista Patricia Pop la volanul tractorului prin vestul țarii, pentru a promova agricultura, turismul și gastronomia locurilor prin care va trece. Daca anul trecut a calatorit…