Stiri pe aceeasi tema

- In lupta pentru a caștiga emisiunea „Asia Express”, concurenții sunt nevoiți sa faca compromisuri pentru a face fața probelor de foc. De-a lungul celor patru sezoane, unii dintre ei au clacat și au renunțat sa mai continue drumul spre premiul cel mare. Cosmin și Eliza Natanticu au ramas una dintre cele…

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- Competiția Asia Express devine din ce in ce mai stransa. Lidia Buble și Estera se descurca, insa, foarte bine in probele din aventura de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble, momente de panica. Nu i-a venit sa creada cat s-a ingrașat Cele doua depașesc obstacole cu zambetul pe buze și sunt printre cele…

- Dupa ce cu o zi in urma, Lidia Buble le-a marturisit fanilor ca are mari probleme dupa Asia Express, respectiv ca a devenit dependenta de emisiune, recent vedeta s-a confesat fanilor și le-a declarat ca s-a ales cu probleme de sanatate grave in urma aventurii. Ei bine, in declarația sa vedeta a vorbit…

- Ediția 20 a sezonului 4 din Asia Express le-a adus concurenților noi experiențe memorabile. Cele șase au avut parte de o proba extrem de dificila, care le-a dat mari batai de cap. Aceștia au fost nevoiți sa invețe semnificația unor sunete scoase printr-un fluier și sa aduca unele obiecte.Urmatoarea…

- In competiția Asia Express, Lidia Buble a recurs la un gest extrem de neașteptat, la care nu ar fi apelat niciodata daca nu s-ar fi aflat in competiție. Lidia Buble și sora ei, Estera, formeaza una dintre cele mai dinamice echipe de la Asia Express - Drumul Imparaților, așa ca au facut tot posibilul…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de peste 18.000 lei, confiscate la P.T.F. Vama Veche. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 18.000 lei, inscriptionate cu numele…

- Lidia Buble și-a pus din nou fanii pe jar cu cele mai recente postari. Vedeta se afla in Ibiza, alaturi de un barbat misterios și daca e sa judecam dupa contextul in care se aflau, intre cei doi este mai mult decat o prietenie. Este deja a doua oara cand presupusul iubit apare in postarile artistei.