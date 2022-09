Ce va fi in sezonul 3 al serialului Emily in Paris Emily in Paris revine! Chiar la inceputul acestui an, Netflix a reinnoit indragitul serial cu inca doua sezoane. Mai exact, este cert ca vor exista sezoanele 3 și 4. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Lily Collins (@lilyjcollins) Emily in Paris urmarește personajul omonim interpretat de Lily Collins. O tanara ambițioasa, director de marketing la Chicago, care primește jobul de vis in romanticul Paris. Ce se va intampla așadar in sezonul 3 al serialului Emily in Paris? Primele imagini de la filmarile celui mai nou sezon…