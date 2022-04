Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman si companiile de pe teritoriul Romaniei nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea unei pozitii unitare a Uniunii Europene in fata "santajului Rusiei" de a plati gazele in ruble, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Noul act de santaj al Rusiei a fost livrat…

- Popescu a enumerat ca variante de sporire a propriilor rezerve cresterea capacitatilor de stocare si explorarea unor rute alternative de aprovizionare. In acest sens, ministrul Energiei a precizat ca Romania sustine parteneriatul strategic dintre UE si Azerbaidjan, precum si operationalizarea Coridorului…