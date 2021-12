Ce va face Angela Merkel după ce va părăsi Cancelaria germană? Nu este nimic clar deocamdata, dar totul indica pâna acum ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, nu va sta cu mâinile încrucisate. Ea a cerut o echipa de noua persoane, cu doi angajați mai mult decât avea predecesorul sau, social-democratul Gerhard Schröder. Și anume: director de birou, director adjunct, doi ofițeri de masa, trei funcționari și doi șoferi, scriu spaniolii de la Cadena Ser, citeaza Rador.

O echipa grozava pentru ceva mai mult decât sa gateasca prajituri cu prune și supa de cartofi, așa cum s-a comentat într-o imagine prea bucolica pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

