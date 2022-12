Indiferent cum arata bateria mașinii dumneavoastra, toate bateriile cu celule umede (cele care folosesc celule umplute cu acid - utilizate in prezent pe toate vehiculele, cu excepția celor hibride) funcționeaza in același mod. Bateriile auto produc electricitate printr-o reacție chimica intre lichidul acid și placile de plumb din interiorul celulelor. Acestea pot fi reincarcate prin aplicarea unei tensiuni adecvate la bornele exterioare, inversand astfel reacția chimica din interiorul celulelor. Bateriile auto sunt dimensionate in funcție de cerințele de curent (puterea necesara pentru a face…