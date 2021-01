Stiri pe aceeasi tema

- Alimentația joaca un rol esențial in vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Pentru ca organismul lupta cu infecția, iar consumul energetic este foarte mare, specialiștii recomanda mai multe mese pe zi decit in mod normal, dar și cite un pahar de apa la fiecare sfert de ora, transmite emedicina.md…

- Alimentația joaca un rol esențial in vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Pentru ca organismul lupta cu infecția, iar consumul energetic este foarte mare, specialiștii recomanda mai multe mese pe zi decat in mod normal, dar și cate un pahar de apa la fiecare sfert de ora. Recomandarile…

- Alimentatia nu trebuie neglijata cand vine vorba despre persoanele cofirmate cu COVID-19. Nutriționiștii le recomanda acestora cate șase mese pe zi și spun ca proteinele au un rol esential in procesul de vindecare.

- Ca in cazul oricarei alte boli sau afecțiuni, persoanele diagnosticate cu COVID-19 trebuie sa fie foarte atente la modul in care se hranesc cat timp organismul lor lupta cu infecția. Pentru a putea face fața consumului mai mare de energie necesar eliminarii virusului din corp, specialiștii in medicina…

- Din pacate, chiar și la cazurile grave, internate in spital, tratamentul sigur sau standard este cel simptomatic, plus suportul unor funcții vitale care ți-ar fi afectate, respectiv oxigenarea, problema pe care o are corpul la momentul unei infecții severe la nivelul cailor respiratorii inferioare,…

- Noi imagini dramatice trimise de un pacient cu COVID. De aceasta data din cortul instalat pentru tratarea celor infectați de la UPU a Spitalului Sf. Pantelimon. Oamenii sunt ținuți in astfel de puncte medicale avansate, unii chiar și 14 zile, pe targi. Conform mesajului transmis de telespectatorul Digi24,…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a Statelor Unite a emis o autorizație pentru utilizarea de urgența (EUA) a primului test de detectare a infecției cu COVID-19 care poate fi...

- In Romania, urmeaza sa aiba loc cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday 2020, insa anul asta va fi cu totul diferit comparativ cu anii precedenți din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit specialiștilor, Covid-19 a schimbat radical obiceiurile de consum ale romanilor, in…