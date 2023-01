Ce taxe și impozite plătesc în plus micii antreprenori, din 1 ianuarie 2023 Antreprenorii din Romania trebuie sa respecte o serie intreaga de prevederi fiscale, unele care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2023, iar altele mai vechi. Romanii care au microintreprinderi incep anul 2023 cu impozite mai mari, pentru ca din 1 ianuarie se aplica noul sistem de taxare din Ordonanța 16. Impozitul pe cifra […] The post Ce taxe și impozite platesc in plus micii antreprenori, din 1 ianuarie 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

