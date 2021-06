Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Georgia in primul amical al lunii, scor 1-2 cu Georgia. Neputința „tricolorilor” in fața unui adversar modest, insa organizat, a fost vizibila, dar ce nu s-a observat la TV? Cronica meciului Romania - Georgia 1-2 » „Tricolorii” mai scriu o pagina neagra de istoria naționalei…

- Antrenorul Thomas Tuchel a declarat ca se asteapta sa primeasca un nou contract cu gruparea Chelsea dupa castigarea Ligii Campionilor, informeaza dailymail.co.uk. De la numirea lui in ianuarie ca antrenor principal, Tuchel a avut prima intalnire cu patronul Roman Abramovici abia dupa finala…

- Romania joaca saptamana viitoare doua partide amicale, cu Georgia (acasa, pe 2 iunie) și in deplasare cu Anglia, pe 6 iunie. Fanii „tricolorilor” vor fi prezenți la meciul contra georgienilor. Partida se va disputa miercuri, 2 mai, pe stadiobul „Ilie Oana” din Ploiești, de la ora 20:45. Biletele pot…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat lista celor 16 jucatori din strainatate convocati preliminari pentru meciurile amicale din iunie. Romania va disputa doua partide in luna iunie a acestui an, ambele cu caracter amical. Prima, pe 2 iunie, la Ploiesti (Stadion "Ilie Oana") impotriva Georgiei, cea de-a…

- Marea Britanie s-a declarat vineri pregatita sa gazduiasca finala Ligii Campionilor la fotbal, prevazuta la Istanbul intre echipele engleze Chelsea si Manchester City, dupa ce a impus restrictii riguroase asupra calatoriilor in Turcia din cauza situatiei sanitare. Incepand cu 12 mai la ora 03:00…

- Romania și-a aflat adversarele din grupele turneului olimpic de fotbal, de la Tokyo, iar „tricolorii” pregatiți de Mutu și Radoi sunt vazuți cu șansa a 7-a la caștigarea competiției. Naționala noastra primește o cota foarte buna și pentru a prinde podiumul la JO din Japonia! Miercuri, la sediul UEFA,…

- "Toți suntem relaxați. Știți ce este paradoxal in aceasta țara? Intr-o relaxare generala se lupta ingrozitor pentru relaxare. In Piața Victoriei vin oameni fara masca care urla toți nu vrem masca, și nu au purtat niciodata.Vin bolnavii care se interneaza in stare grava și recunosc, eu nu am purtat masca…

- Dupa prestația dezamagitoare din primele trei meciuri din preliminariile CM 2022, Romania va juca in iunie doua partide amicale, cu Georgia și Anglia. Primul meci va fi contra Georgiei. Partida se va juca pe 2 iunie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”, ora de start urmand a fi anunțata ulterior.…