Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, 72,9% din toate autobuzele mici și mijlocii (peste 3,5 tone) inregistrate in Uniunea Europeana circulau pe motorina, dar, numarul acestora era in scadere cu aproape 10 puncte procentuale fața de 2019. In același timp, vehiculele cu incarcare electrica (ECV) constituiau 6,1 % din totalul inmatricularilor…

- Germania a suspendat luni, „cu titlu preventiv”, utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al laboratorului britanico-suedez AstraZeneca. Decizii identice au mai luat Spania, Franta, Italia, Islanda, Norvegia, Danemarca si Olanda. Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania si Luxemburg oprisera de la utilizare…

- Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite in 17 țari din Uniunea Europeana (Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia,Olanda, Polonia, Spania, Franța, Islanda), pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda…

- Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite in 17 tari din Uniunea Europeana Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia,Olanda, Polonia, Spania, Franta, Islanda , pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda…

- Elvetienii au votat duminica, 7 martie, in favoarea interzicerii ascunderii fetei, un semnal impotriva islamului radical, potrivit sustinatorilor acestei initiative, considerata xenofoba si sexista de altii. In semn de raspuns, Rachid Nekkaz, 49 de ani, un om de afaceri franco-algerian, a anunțat ca…

- Președintele Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, a declarat ca forul pe care-l conduce va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, relateaza HotNews.ro , care citeaza Reuters. Ursula von der Leyen a vorbit despre pașaportul…

- Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, a declarat luni șefa CE, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.”În privința întrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital:…

- "Francofonia in comunitate", proiect francofon care isi propune sa incurajeze invatarea limbii franceze si sa promoveze valorile Francofoniei in comunitatea suceveana, revine dupa o scurta vacanta de o saptamana. In saptamana 8 - 12.02.2021, se reiau fizic, la Biroul Francez, cursurile de limba franceza:…