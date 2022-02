Stiri pe aceeasi tema

- Puține persoane știu detalii despre persoana care le aduce acuzații, atat Anamariei Prodan, cat și amantei lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc. Silvana Peng este mama Asianei, iubita fiului cel mare al antrenorului, Luca Reghecampf.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in divorț, dar cu toate acestea antrenorul și-a facut o noua relație. El se iubește cu Corina Caciuc, in timp ce impresara e singura, dar se afișeaza cu diferiți barbați, parteneri de afaceri. Recent au aparut zvonuri ca s-ar iubi cu un milionar din Abu Dhabi.…

- Laurențiu Reghecampf, atacat de fiica Anamariei Prodan. Treptat, antrenorul de la CSU Craiova este renegat de toți membrii familiei sale, dupa ce a decis sa aleaga viața impreuna cu amanta sa, Corina Caciuc. Tehnicianul de 46 de ani a fost „luat in colimator” și de fiica sa vitrega, Rebecca Prodan.…

- In timpul ședinței foto pe care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au realizat-o cu ocazia sarbatorilor de iarna, cei doi și-au adresat cuvinte frumoase și și-au facut promisiuni ale unei vieți impreuna ce nu va fi distrusa de nimeni și de nimic.

- Anamaria Prodan petrece Craciunul departe de Romania, in Dubai. Acolo, impresara in varsta de 49 de ani a primit un cadou neașteptat cu care s-a mandrit pe rețelele de socializare, pe Instagram. In urma cu cateva zile, Anamaria Prodan a declarat la un post de televiziune ca nu petrece Craciunul in Romania,…

- Laurențiu Reghecampf și Corina, noua iubita a antrenorului, nu se mai ascund deloc, mai ales dupa ce Anamaria Prodan a aflat de relația lor. Inca soțul impresarei, pentru ca divorțul nu a fost finalizat, a inceput sa se afișeze prin oraș cu femeia care urmeaza sa-l faca tata pentru a treia oara.Zilele…