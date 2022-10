Ce sunt și ce pot face bombele nucleare tactice Rusia ar putea folosi arme nucleare tactice, "pentru a proteja securitatea naționala". Pentagonul și comandamentul NATO de la Bruxelles examineaza posibile contramasuri. Deși opinia predominanta este ca bombardarea atomica a Ucrainei este inca o ipoteza puțin probabila, informeaza Corriere della Sera, preluat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul Radu Tudor prezinta trei scenarii posibile dupa anexarile facute de de Kremlin și viictoriile ucrainene de pe campul de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii Cecenia din Rusia, a declarat sambata ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea unei arme nucleare tactice in Ucraina, pe fondul unor noi esecuri pe campul de lupta, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lumea va reacționa in mod hotarat - in acord cu SUA - la un posibil atac nuclear in Ucraina, realizat de Rusia, a declarat ministrul polonez de Externe Zbigniew Rau intr-un interviu acordat pentru RMF FM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit informațiilor americane, Rusia are aproximativ 2.000 de arme nucleare tactice care pot fi plasate pe rachetele de croaziera și obuzele de artilerie, utilizate in mod normal pentru a livra explozibili convenționali. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avertizat Rusia sa nu foloseasca arme chimie sau arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina. Liderul american a facut aceste afirmații la Casa Alba, intr-un interviu acordat unui post de televiziune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa din Moscova intentioneaza sa reia sesiunea de seara a pietii sale de actiuni in septembrie, a declarat joi seful departamentului sau de bursa, cea mai mare bursa din Rusia preconizand o revenire treptata la normal, transmite Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul ucrainean a indemnat populația din zonele sudice ale țarii ocupate de Rusia sa evacueze "prin toate mijloacele posibile" inainte de ofensiva militara ucraineana, in timp ce forțele Moscovei au fost descrise generand un "adevarat iad" in centrul industrial din estul Ucrainei, potrivit AFP.…

- Moscova considera armele nucleare doar un factor de descurajare, a declarat joi presedinta Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus), Valentina Matvienko, asigurand ca Rusia nu le va utiliza decat in cazul unui atac nuclear impotriva sa, relateaza EFE si Interfax.…