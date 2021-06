Ce sunt Sânzienele? Legende, tradiții și superstiții din popor Ce sunt Sanzienele? Sigur te-ai intrebat pana acum și tu ce sunt, de fapt, Sanzienele. De unde vine acest nume și ce reprezinta ele? In fiecare an știm ca pe 24 iunie, de sarbatoarea Nașterii Sfantului Ioan Botezatorul, apar aceste fapturi mitice. Iata cele mai cunoscute și interesante legende, tradiții… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, Rusaliile pica pe 20 și 21 iunie. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- In 2021, Rusaliile pica pe 21 iunie, intr-o zi de luni. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- Fiecare sarbatoare are obiceiurile ei, așa ca și de Sfinții Constantin și Elena, celebrați pe 21 mai in calendarul ortodox, nu avem voie sa facem unele lucruri pentru ca este pacat, spun preoții. Citește aici ce este bine sa faci și ce nu, ce obiceiuri, tradiții și superstiții exista.

- O sarbatoare atipica din punct de vedere bisericesc, Paștele blajinilor se pastreaza in special in zonele rurale din țara. Aceasta urmeaza sarbatorii din Duminica Tomii. In credința ortodoxa se pune accent și pe cultul morților. Paștele blajinilor sau Paștele morților reprezinta in sine amintirea tuturor…

- Sarbatoarea Invierii Domnului, cea mai mare in creștinism, singura careia i se dedica trei zile. De a doua zi de Paște sunt legate o serie de obiceiuri și tradiții pastrate inca in unele comunitați din țara. Vezi și URARI DE PASTE 2021 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun…

- Sambata Mare este marcata de multe tradiții, obiceiuri și superstiții, ca mai toate sarbatorile. In primul rand, este ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paște și ziua cand de obicei se sacrifica mielul. De asemenea, seara, in toate bisericile ortodoxe, se oficiaza slujba de Inviere, la…

- Cu o saptamana inaintea Paștilor, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in aceasta zi sunt sarbatoriți…

- 20 martie: Echinocțiul de primavara 2021, momentul in care ziua și noaptea vor fi egale și sfarșitul iernii astronomice. Obiceiuri, tradiții și superstiții 20 martie: Echinocțiul de primavara 2021, momentul in care ziua și noaptea vor fi egale și sfarșitul iernii astronomice. Obiceiuri, tradiții și…