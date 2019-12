Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei a finalizat proiectul de ordin care schimba admiterea la liceu si a eliminat obligativitatea mediei minime de 5 pentru inscrierea in invatamantul liceal. Elevii vor putea intra la liceu daca au sustinut Evaluarea Nationala,...

- KMG International va acorda 100 de burse elevilor de liceu si studentilor cu performante remarcabile din Bucuresti, Constanta si Prahova. Elevii si studentii pasionati de industria de petrol si gaze isi pot trimite candidaturile la adresa dedicata programului intre 16 septembrie si 20 octombrie, urmand…

- Astfel, elevii care, din acest an școlar, obțin o medie de admitere sub 5 la Evaluarea Naționala vor intra direct in invațamantul profesional. Prevederea care apare in metodologia de admitere la liceu a starnit foarte multe reacții negative din partea sindicatelor, a organizațiilor de elevi ori…

- FOTO – Arhiva Consiliul Național al Elevilor (CNE) indeamna toți elevii din Romania sa protesteze cu ocazia inceperii cursurilor din anul școlar 2019-2020, scrie portalul Edupedu. „In data de 9 septembrie, in timpul desfașurarii festivitații de deschidere a anului școlar in fiecare școala, ii incurajam…

- Consiliul National al Elevilor initiaza protestul intitulat ”Doliu pentru educatie”, in urma publicarii Ordinului de ministru prin care elevii ce obtin medii mai mici de 5 la Evaluarea Nationala sunt trimisi direct in scolile profesionale. Organizatia sustine ca este o masura nefundamentata, realizata…

- Un numar de 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep, luni, cursurile anului scolar 2019 – 2020, potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Consiliul National al Elevilor a indemnat toti elevii sa protesteze cu banderole negre, din cauza ordinului privind scolile profesionale. Potrivit ministerului…

- Un protest in prima zi de școala este organizat de Consiliul Național al Elevilor, impotriva ordinului Ministrului Educației care trimite elevii care au obținut medii sub 5 la Evaluarea Naționala, catre școlile profesionale. Organizația ii indeamna pe toți elevii sa poarte banderole negre in cadrul…

- Numai elevii care au sustinut Evaluarea Nationala si au obtinut o medie de minimum 5 vor putea participa la repartizarea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021, prevede un ordin al...