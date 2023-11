Stiri pe aceeasi tema

- Are dosar penal pe numele sau dupa ce a condus drogat . Este prima reacție dupa incident, iar lipsa de reacție de pana acum a fost trecuta intr-un registru de buna purtare. In postarea servita la TikTok pare bine mersi. Vorbește despre Dumnezeu și suflet. Dar cel mai frumos și mai frumos e sa fim… fericiți.…

- Generalul de Brigada in retragere, profesorul Constantin I. Nastase, s-a stins din viața la varsta de 108 ani. „O pagina impresionanta de istorie s-a inchis odata cu trecerea la cele veșnice a Generalului de Brigada in Retragere, profesorul Constantin I. Nastase, un simbol al timpurilor și al rezistenței…

- De ce nu merge Dorian Popa in vacante: ”Pierd bani!” Dorian Popa a devenit celebru in 2011, odata cu lansarea serialului Pariu cu Viața și a trupei fenomen LaLa Band. Mai tarziu, artistul a descoperit online-ul, acolo unde se bucura de un foarte mare succes la momentul actual. Vezi aceasta postare…

- Cu toate ca Ovidiu Buta are in spate o cariera ce se intinde pe mulți ani, stilistul recunoaște ca și-ar fi dorit sa faca altceva și ca s-a pregatit intens pentru o cariera in lumea teatrului. Chiar și așa, Ovidiu Buta spune ca marea sa pasiune a fost și va ramane moda, chiar daca iși dorea sa devina…

- Catalin Moroșanu a aparut in mai multe show-uri de televiziune atat la Antena 1, cat și la Pro TV. Acum, fostul luptator nu mai accepta astfel de provocari, intr-un interviu pentru Ego a dezvaluit care sunt motivele. Catalin Moroșanu a participat la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, la Pro TV, show…

- Horoscop Mariana Cojocaru. Ce se intampla cu Peștii pana la finalul lunii august. Mariana Cojocaru anunța zile schimbatoare pentru Pești. Mariana Cojocaru spune ca pana la finalul lunii August, Peștii incep sa ințeleaga anumite mesaje subtile venite din partea astrelor. De asemenea, acești nativi iși…

- Andrew Tate și-a spus punctul de vedere cu privire la ceea ce s-a intamplat in viața sa și a fratelui sau in ultima perioada, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Cei doi frați au fost plasați sub control judiciar pe 4 august. “Am invațat lucruri. Și cred ca experiența…

- Antena 3 CNN a prezentat in exclusivitate marturia taximetristului care a preluat-o pe Loredana, fata de 18 ani care și-a ucis cea mai buna prietena la Mangalia. Barbatul susține ca nu a știut niciun moment ce se afla in valiza și ca nici macar nu a putut sa bage bagajul in portbagaj de greu ce era.…