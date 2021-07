Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce alți artiști s-au luptat cu datoriile dupa ce au ramas fara concerte in pandemie, Anda Adam și-a permis sa-și faca toate poftele. Artista s-a lansat in afaceri in domeniul imobiliar char inainte sa izbucneasca pandemia și a ajuns sa faca mai mulți bani decat din muzica.

- Adulții care au dificultați semnificative cu somnul și care au parte de treziri nocturne prezinta un risc ridicat de a dezvolta demența sau de a muri devreme, arata un nou studiu. Conexiunea dintre somn, demența și moarte timpurie este deosebit de ingrijoratoare, spun specialiștii, datorita obiceiurilor…

- Victor Ponta spune despre PLUS, partidul fondat de Dacian Cioloș, ca este un cal troian in politica romaneasca, o formatiune cu membri despre care nu se stie cu ce s-au ocupat pana acum, nici daca au studii si care nu au nicio legatura cu Romania. „In USR, in partea de PLUS a lui Ciolos vin oameni despre…

- Fostul consilier guvernamental, Vitalie Dragancea, lasa sa se ințeleaga, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul ca decizia de a retrage protecția Procurorului General ar avea legatura cu investigarea de catre instituție a cazului de rapire a judecatorului ucrainean, Mikola Ceaus.

- Avocatul Iuri Zenkovici, care, dupa cum s-a comunicat, ar fi pus la cale tentativa de asasinare a Președintelui Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, este asociat cu serviciile speciale din SUA. Acest lucru a fost anunțat de KGB belarus, informeaza TASS. Potrivit unor date oferite de serviciile secrete,…

- O proteina numita factor plachetar 4, sau FP4, este cea care ar fi putut provoca cazurile de tromboza survenite la 16 persoane din Germania, Austria si Norvegia in urma vaccinarii cu serul de la AstraZeneca, potrivit rezultatelor a doua studii publicate de revista americana The New England Journal…

- Medicii și nutriționiștii pot avea dezbateri privind beneficiile pentru sanatate ale carnii, carbohidraților sau cofeinei, dar toți experții sunt unanim de acord cand vine vorba despre zahar. Pe scurt, excesul de zahar este daunator. Studii științifice au demonstrat ca zaharul adaugat provoaca inflamație,…

