Ce străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică Mai mulți locuitori din Chișinau vor ramâne astazi fara energie electrica. Prin urmare, &"Premier Energy Distribution&" anunta ca luni, 20 ianuarie 2020, vor avea loc lucrari programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chisinau, sectorul Centru:

str. Ghioceilor 999, Crihan Anton 11 – 33, 12 – 44, Dîmbului 1, 1/1, 1/3, 2, 2B, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 5A, 5/1, 6, 7, Drumul Viilor 1, 2/4, Timis 3 – 19, 37, 999, 6 – 34, în intervalul de timp… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

