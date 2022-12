Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de ani, Cristina Spatar a spus DA pentru a doua oara. Cantareața a fost ceruta in casatorie in Dubai, chiar in weekendul care a trecut. Marea veste a facut-o publica chiar ea, intr-o postare pe Instagram. Cristina Spatar, care e numita Regina R&B, a distribuit pe contul ei oficial de Instagram…

- Cristina Spatar a fost ceruta in casatorie de partenerul ei, iar vedeta a spus sa marele „DA” in Dubai, iar marea veste a impartașit-o pe rețelele de socializare. Iata cum arata inelul cu diamante pe care vedeta l-a primit de la alesul inimii sale!

- Simina Loica și-a gasit adevarata fericire in brațele lui Alexandru Bobicioiu, dupa ce a ales sa divorțeze de Alex Zanoaga. Fanii au fost curioși sa afle daca bruneta a fost sau nu ceruta in casatorie de partenerul ei. Ce raspuns le-a oferit internauților.

- Ieri, 2 noiembrie, s-a zvonit ca vedeta Cristina Cioran și Alex, tatal fiicei sale, s-ar fi desparțit. Pe seara, pentru Antena Stars, Cristina a confirmat ca ea și partenerul nu mai formeaza un cuplu. Cei doi aveau planuri de nunta, chiar pe 20 octombrie Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie. „Am…

- Rafila Roxana Hulpe, prezentatoarea PRO TV, ceruta in casatorie la UNTOLD 2022 de unul dintre directorii festivalului, a anunțat ca este insarcinata. ”Am indraznit sa visez, iar de acum traiesc in ritmul bataii inimii minunii mele.O fetița.Bataia inimii minunii mele de acum cateva luni m-a copleștit…

- Salma Hayek arata de vis la 56 de ani. Vedeta „Eternals” se mandrește cu corpul sau. Nu va renunța sa se afișeze exact așa cum iși dorește, in ciuda criticilor pe care risca sa le primeasca. Celebritatea este cunoscuta pentru naturalețea cu care discuta despre problemele cu care se confrunta femeile…

- Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie in aceasta dimineața și a povestit cum s-a intamplat totul. Alex Dobrescu nu i-a oferit inca inelul de logodna.In aceasta dimineața, Cristina Cioran a avut parte de o surpriza impresionanta din partea tatalui fetiței sale. Alex Dobrescu a cerut-o in casatorie…

- Celebra manelista Narcisa Moisa se iubește cu Yoannes de cand erau amandoi doar doi adolescenți cu vise mari, insa de abia zilele trecute a fost ceruta in casatorie. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, cel care urmeaza sa ii devina soț Narcisei Moisa a ”dat…