Ce spunea Zelenski până deunăzi: Bucovina de Nord a fost ocupată de români Volodimir Zelenski, președintele denumit erou al Ucrainei, care lupta pentru integritatea teritoriala a țarii sale, declara, in urma cu doi ani ca romanii au fost cei care au ocupat Bucovina de Nord, teritoriu ce a aparținut Moldovei lui Ștefan cel Mare. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, in urma cu doi, intr-un discurs cu ocazia Zilei unitatii Ucrainei, ca ”Bucovina de Nord a fost ocupata de romani”, potrivit discursului in limba engleza postat, in ianuarie 2020, pe site-ul presedintiei de la Kiev. „Cu exact 101 de ani in urma, a avut loc unul dintre cele mai semnificative evenimente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova este interesata sa țina urmatoarele runde de discuții cu Kievul ”cat mai curand posibil”, de indata ce Ucraina este pregatita, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca a arestat sambata un grup de separatisti prorusi in regiunea Ivano-Frankivsk, in sud-vestul tarii, care intentiona sa creeze „noi republici populare”, dupa modelul autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk. „Agentii de ordine ucraineni i-au…

- „Mandra ucraineana” Mila Kunis și soțul ei, Ashton Kutcher, s-au angajat sa stranga 3 milioane de dolari din donații pentru a-i ajuta pe oamenii care fug din țara ei natala pe fondul conflictului cu Rusia. Cuplul de la Hollywood a lansat joi o campanie GoFundMe „Stand With Ukraine” cu scopul de a strange…

- “UMANITATEA NU ARE GRANIȚE” Crucea Roșie Vrancea luata cu asalt! Suntem in cea de a șasea zi de razboi! Crucea Roșie Vrancea pregatește cel de-al doilea transport umanitar pentru Ucraina, care urmeaza sa plece din Focșani catre Vama Siret, in noaptea de marți spre miercuri, 2 martie. Primul transport…

- Etnicii romani din Maramureșul ucrainean ar putea beneficia de o procedura simplificata de obținere a cetațeniei, ca și etnicii din alte regiuni. In acest sens, exista o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr. 21 din 1 martie 1991, republicata. Conform expunerii de motive,…

- Comunitatea de români din Ucraina este direct expusa, în cazul unei invazii rusesti, declara la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac. El precizeaza ca s-a întâlnit în weekend cu românii din tara vecina, care s-au aratat îngrijorati de situatia de la granita.…

- Președintele Asociației Victimelor Evreiești ale Holocaustului din Romania, Liviu Beris, a incetat din viața la varsta de 93 de ani, potrivit RFI Romania. Cu ani in urma, Liviu Beris povestea ca avea 13 ani in vara lui 1941 cand au intrat trupele in localitatea sa natala, Herța (Cernauți, Ucraina).…

- In Bucovina de dincolo de granița, directorul unei școli romanești vechi de doua veacuri arunca in joc opționale și cercuri de studiu pentru ca elevii sa nu piarda limba romana. E singura rezistența pe care și-o poate permite in fața noii legi a educației promulgate de Kiev, care va reduce drastic din…