- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca daca noua tulpina de coronavirus a fost descoperita la o pacienta care nu a fost in afara tarii, inseamna ca noua tulpina de virus se raspandeste in comunitate. „Faptul ca am depistat-o la o pacienta, nu inseamna ca este singura…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca in Romania nu se vor face diferențieri intre persoanele care se vaccineaza și cele care nu se vaccineaza. Intrebat, duminica seara, la B1, daca autoritațile au in vedere o separare intre cele doua categorii sau eventual mai multe…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca in Romania autoritațile nu s-au gandit sa aplice discriminari și reguli de restricționare a persoanelor care nu se vaccineaza. Totuși, spune secretarul de stat, in strainatate este posibil ca anumite zone sa aplice limitari…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat, vineri ca, in acest moment, nu se pune problema introducerii de noi restricții, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza Agerpres.Raed Arafat le-a cerut insa romanilor sa respecte masurile deja existente de protecție sanitara…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este "un moment istoric".

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat miercuri seara, la Digi24, ca de joi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor din țara. Arafat a afirmat ca a scazut numarul testelor…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat , a declarat ca, in cazul in care numarul imbolnavirilor de coronavirus va continua sa creasca, masurile de restricție intrate in vigoare cu o zi in urma vor continua și se vor impune și altele suplimentare, astfel incat numarul de cazuri sa inceapa…