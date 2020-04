Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), afirma ca atacarea in intante a ordonantelor militare, in care au fost impuse restrictii de circulatie, era previzibila, pentru ca normele care reglementeaza contraventiile sunt lipsite de claritate."Faptul…

- Dupa ce Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta ce ii ofera presedintelui puteri extinse pe perioada starii de urgenta, dar si articolele privind amenzile contraventionale, expertii in drept sustin ca efectul imediat al acestor actiuni va fi o crestere a nerespectarii…

- Dupa ce Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta ce ii ofera presedintelui puteri extinse pe perioada starii de urgenta, dar si articolele privind amenzile contraventionale, expertii in drept sustin ca efectul imediat al acestor actiuni va fi o crestere a nerespectarii…

- Ordonanța Militara nr. 8 interzice exportul unor produse agroalimentare pe perioada starii de urgența. Ordonanța Militara nr. 8 a fost adoptata joi, 9 aprilie, inainte de miezul nopții.Starea de urgenta a fost instituita pe teritoriul Romaniei la 16 martie, timp de o luna. pentru combaterea pandemiei…

- Presa din Romania a relatat in ultimele zile mai multe situații in care unele persoane au fost amendate de autoritați atunci cand mergeau cu mașina la service pentru reparații. Polițiștii menționau atunci ca reparația mașinii nu reprezinta o urgența din punctul de vedere al restricțiilor de circulație…

- Avocatul Poporului, institutie condusa de Renate Weber, a postat marti pe site mai multe recomandari legate de contraventiile si sanctiunile aplicate in timpul starii de urgenta in Romania. Jumatate din amenda se poate achita in 15 zile Persoana amendata poate achita in cel mult 15 zile jumatate din…

- ​Ministrul Mediului Costel Alexe afirma ca masura interzicerii taierilor legale pe durata starii de urgenta, propusa de deputatul independent Marius Bodea, nu ar fi benefica pentru oameni, mediu si economie. Mai mult, pe plan social, masura ar afecta 3,5 milioane de gospodarii din Romania, care se incalzesc…

- Președintele a prezentat masurile care vor fi aplicate gradual de autoritați, ca urmare a decretarii starii de urgența pentru 30 de zile. Printre masuri, inchiderea școlilor și universitaților, angajari fara concurs in structurile MAI și in cele sanitare, posibilitatea de a plafona prețurile la medicamente,…