- Elon Musk a incheiat luni, 25 aprilie, un acord pentru cumpararea platformei Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. Dupa anuntarea informatiei actiunile Twitter au urcat cu aproximativ 6%. Discutiile privind finalizarea acordului, care saptamana trecuta parea nesigur, au accelerat…

- Informaticianul Gavin Wood a inventat termenul „Web 3.0” in 2014, prezentand viziunea sa asupra viitorului internetului. Expresia prescurtata, „Web3”, a devenit recent un cuvant la moda pe internet, oameni de afaceri printre care Jack Dorsey, fondatorul Twitter, și Elon Musk, CEO-ul Tesla, au dezbatut…

- Consiliul de administratie a votat in unanimitate pentru adoptarea planului. In cadrul noii structuri, daca orice persoana sau grup dobandeste proprietatea efectiva a cel putin 15% din actiunile comune publice ale Twitter fara aprobarea consiliului de administratie, altor actionari li se va permite…

- Deși Tesla a fost lovita și ea de instabilitatea pieței cripto, compania lui Elon Musk inca deține 2 miliarde de dolari in bitcoin. Producatorul de vehicule electrice a suferit o pierdere din depreciere de 101 milioane de dolari, noteaza CNN . Compania are inca aproximativ 2 miliarde de dolari in bitcoin…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…