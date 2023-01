Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul medic Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara, a avut o prima reactie dupa ce DNA l-a trimis in judecata, iar ANI l-a acuzat de incompatibilitate. Musta spune ca nu a produs prejudicii si nici nu a luat foloase necuvenite, fiind increzator…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese in cazul șeful Secției II de boli infecțioase din Spitalul „Dr. Victor Babeș”, din Timișoara, medicul Virgil Musta.

- "La data de 20 iulie 2020, societatea comerciala in cadrul careia persoana evaluata și fratele acesteia dețin calitatea de asociat și funcția de medic primar, iar soția persoanei evaluate deține funcția de medic specialist, a incheiat un contract de prestari servicii medicale și actele adiționale aferente,…

- Seful Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, dr. Virgil Musta, a declarat, vineri seara, ca medicii se confrunta acum cu un sindrom post-COVID, ce persista la pacienti care au trecut prin boala.