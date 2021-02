Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat cu puțin timp in urma, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este „un moment istoric”. „Asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie, incepem s-o aplicam.…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații de presa dupa ședința de la Cotroceni cu mai mulți membri ai guvernului Cițu. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 24 decembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca de astazi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor. Rezultatul unui astfel de test este gata in 15 minute. Arafat spune ca la nivel european…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, i-a avertizat, joi seara, pe romani sa nu cumpere medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute.Secretarul de stat MAI spune ca, in cazul in care medicamentele nu sunt cumparate din farmacii, exista riscul ca acestea sa fie contrafacute.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Raed Arafat a anuntat duminica seara la Digi 24 ca studentii la Medicina vor lucra pe posturi de asistent medical in spitalele suport COVID, repartizarile urmand a fi facute incepand de luni.

- Fostul Președinte, Traian Basescu, il evalueaza dur pe Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, intr-un mesaj postat miercuri pe o rețea de socializare: "Arafat este foarte bun pentru achizitii de salvari vopsite in rosu sau pentru funcția de purtator de cuvant și de imagine tv.…