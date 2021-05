Ce spune Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, despre o viitoare căsătorie Antonia (28 de ani), fosta soție a artistului și prezentatorului TV Andrei Ștefanescu (43 de ani), se afla in prezent in Targu Mureș, unde filmeaza un nou proiect. Pe contul personal de Instagram, Antonia a raspuns mai multor curiozitați venite din partea urmaritorilor ei. Andrei și Antonia au divorțat in 2020. Divorțul a fost finalizat la notar in septembrie, luna in care ar fi aniversat un an de mariaj. Fostul cuplu are impreuna un fiu, Ayan, in varsta de 4 ani. Fiindca ea trebuia sa munceasca in Targu Mureș, Ayan a ramas in grija prezentatorului TV. Ce spune Antonia, fosta soție a lui Andrei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

