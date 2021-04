Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a devenit tata pe 9 martie, dupa ce Gina Pistol a adus-o pe lume pe fetița lor, Josephine Ana. Venirea sa i-a schimbat vizibil pe celebrii ei parinți. Cantarețul muncește de dimineața pana seara și parca aluneca intre casa, studio și platourile de televiziune. Agitația din viața lui de acum se…

- Gina Pistol a devenit pentru prima data mamica, in urma cu aproximativ doua saptamani. Vedeta a nascut prin cezariana și a declarat ca s-a recuperat destul de ușor, primele doua zile fiind insa destul de dificile. Cum arata Gina Pistol, la doua saptamani dupa naștere A ajuns acasa cu micuța Josephine…

- Gabriela Cristea (45 de ani) și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), și-au oficializat relația in anul 2015 și au impreuna doua fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani). Fiica cea mica a Gabrielei Cristea a implinit 2 ani. Ce frumoasa este Iris! Fiica cea mica a perechii,…

- 9 martie a fost ziua in care pentru Smiley și Gina Pistol așteptarea a luat sfarșit. Cei doi au devenit parinți pentru prima oara. Artistul a anunțat pe rețelele de socializare ca partenera sa a nascut o fetița perfecta sanatoasa, care a avut la naștere 3 kilograme și 51 de centimetri. Intoarsa acasa,…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni pentru prima oara parinți, iar micuța va veni pe lume in aceasta saptamana, la o clinica privata din Capitala. Artistul le-a povestit tuturor ce s-a intamplat in ultima perioada, in viața lui. Smiley a discutat cu Mihai Bobonete, Razvan Fodor, rapperul DOC iar dialogurile…

- Gina Pistol și Smiley s-au fotografiat la finalul zilei de Dragobete și și-au amintit ca aceasta este ultima sarbatoare a indragostiților pe care o petrec doar in 2, avand in vedere ca mai este puțin pana cand se va naște cea mica.

- Gina Pistol se bucura de cea mai frumoasa perioada din viața sa. Aceste momente vin, insa, și cu clipe mai puțin placute. De ce prezentatoarea de televiziune a fost cuprinsa de teama dupa ultimul control la medic? Ce a pațit vedeta? Gina Pistol, cuprinsa de panica inainte de naștere. Ce se intampla…

- Gina Pistol intampina cateva dificultați. Prezentatoarea de televiziune este insarcinata in ultimul trimestru și care parte de dureri cumplite. Ce se intampla cu viitoarea mamica in aceste momente? Vedeta le-a povestit totul fanilor. Gina Pistol, dureri cumplite in ultimul trimestru de sarcina Duminica…