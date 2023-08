Stiri pe aceeasi tema

- ​​​​​​​O tanara mama și-a aruncat cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Dupa oribilul gest, femeia a vrut sa se arunce și ea. A fost oprita de polițiști și dusa la spital. Are 23 de ani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3…

- Cazul șocant din Botoșani a atras atenția atat autoritaților, cat și specialiștilor. Un psiholog criminalist a analizat gestul extrem al Lorelei Babii, femeia care și-a aruncat copiii pe geamul hotelului. Pe baza informațiilor aparute pana in acest moment, Tudorel Butoi a ajuns la concluzia ca femeia…

- O femeie care era intr-un hotel din Botoșani și-a aruncat copiii de 2 și de, respectiv, 3 ani de la balcon și a amenințat ca se sinucide. Copilul de 2 ani a decedat la spital, iar cel mare a fost transferat in coma la Iasi. Dupa ce a fost salvata de pompieri, femeia a sustinut ca nu a vrut sa le faca…

- Lorela, tanara mama care s-a aruncat impreuna cu cei doi copii de la etajul unui motel din Botoșani, are 23 de ani. Se pare ca femeia intrase intr-o depresie, dupa certuri cu sotul ei. Mai multe fotografii o infațișeaza pe tanara alaturi de cei doi fii ai sai in ipostaze familiale, inclusiv alaturi…

- O femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, amenintand ca se va sinucide. Cei doi copii au fost transportati la spital, in stare grava. Copilul in varsta de doi ani a decedat.Potrivit unor surse judiciare, inainte…

- Un caz șocant a avut loc in municipiul Botoșani, unde o mama și-a aruncat pe geam doi dintre copiii sai, in varsta de 3 și 5 ani. Unul dintre micuți a decedat la spital, iar celalalt este in stare critica. Femeia, in varsta de 28 de ani, a fost reținuta pentru 24 de ore și […]

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna iunie 2023 au totalizat 67,1 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 778,32 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna iunie, erau inregistrati…

- In urma cu o seara, un incendiu devastator a cuprins spitalul Robanescu din București. Incendiul a izbucnit in urma unei explozii grave. O mulțime de copii și aparținatorii lor au fost evacuați și la un pas de tragedie. La cateva ore distanța de la incident, au aparut noi detalii in acest caz din martea…