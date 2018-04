Stiri pe aceeasi tema

- Declarație halucinanta facuta de comandantul CSA Steaua, dupa macelul de pe Arena Naționala: ”Le mulțumim suporterilor”. Partida Steaua – Rapid, 1-3, disputata in cadrul etapei a 23-a a Ligii a IV-a a fost marcata de incidentele incredibile din tribune, dar seful stelistilor a tinut sa-i felicite pe…

- Antrenorul echipei de fotbal Academia Rapid, Constantin Schumacher, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu scorul de 3-1 in fata formatiei CSA Steaua, in etapa a 23-a a Ligii a IV-a, ca din punct de vedere calitativ meciul s-a ridicat la nivelul Ligii a II-a. "A fost un meci de Liga a II-a azi,…

- Ce a declarat Marius Lacatuș dupa meciul Steaua – Rapid, 1-3, disputat sambata seara, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 23-a a Ligii a IV-a. “Nu am avut o zi buna. Rapidul ne-a dominat la combativitate și agresivitate. Au știut sa speculeze mai bine anumite faze. Speram sa ne luam revanșa in play-off.…

- Partida dintre CSA Steaua și Academia Rapid a fost umbrita de evenimentele reprobabile, care i-au avut protagoniști pe ultrașii celor doua fomații. Pe teren, s-a impus echipa din Giulesti, in tribune s-au impus fortele de ordine, care au folosit scuturile, bastoanele si gazele lacrimogene pentru…

- Fanii steliști din Peluza Sud pregatesc cum se cuvine revenirea pe Arena Naționala. In aceasta seara, CSA Steaua joaca derby-ul Ligii a 4-a cu Academia Rapid, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. Peste 1.500 de ultrași ai roș-albaștrilor s-au strans incepand…

- "Eu nu am patit nimic, nu stiu (n.r. - de ce m-au schimbat). Nu am apucat sa vorbim, probabil e o decizie tactica. Normal ca sunt suparat, ma simt un pic nerespectat, dar asta e. In aceasta seara m-am simtit un pic folosit, ca sa zic asa. Cat s-a facut treaba cu mine... Apoi m-au scos la pauza, nu…

- Viitorul Constanta s-a antrenat in Ghencea, ininatea meciului de astazi, din deplasare, cu Astra Giurgiu, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I. Prezenți pentru partida disputata in Liga a IV-a intre Steaua și Victoria București, scor 12-0, ultrasii ros-albastrii l-au primit pe Gica Hagi ca pe un…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…