- Brigadierul-General al Garzilor Revolutionare Iraniene, Amir Ali Hajizadeh, a declarat, intr-o conferința de presa, ca Boeing-ul ucrainean doborat la scurt timp de la decolare in apropiere de Teheran a fost confundat de sistemul local de aparare antiaeriana cu o racheta de croaziera, relateaza CNN .

- Ziarul american New York Times a publicat joi o inregistrare video despre care afirma ca ar fi autentificat-o si care "arata o racheta lovind un avion in apropiere de aeroportul din Teheran in momentul si locul in care un avion ucrainean s-a prabusit".

- Dovezile sugereaza faptul ca avionul de linie ucrainean, care s-a prabusit miercuri in apropiere de Teheran cu 167 de oameni la bord, a fost „doborat de o racheta iraniana sol-aer”, probabil dintr-o eroare, a afirmat premierul canadian Justin Trudeau. La scurt timp, și premierul britanic Boris Johnson…

- Iranul considera versiunea potrivit careia Boeing-737 ucrainean a fost doborat de o racheta drept un „razboi psihologic” impotriva țarii sale. Aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului iranian, Ali Rabei, relateaza Reuters .

- O inregistrare video transmisa CNN si New York Times arata o racheta care zboara pe cerul Teheranului miercuri si care loveste un obiect. In jurul acelei ore, avionul ucrainean cu 176 de persoane la bord s-a prabusit la putin timp de la decolarea de pe aeroportul din capitala iraniana.

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean în momentul în care se afla deasupra orașul Parand, în apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, înainte sa se prabușeasca, miercuri.…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau."Avem informatii ale serviciilor din surse multiple, inclusiv din partea aliatilor…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran a fost doborat de o racheta trasa de Iran, scrie CBS News, citand oficiali ai Pentagonului. Mai mulți oficiali americani au afirmat ca avionul la bordul caruia se aflau 178 de persoane a fost lovit de o racheta, cel mai probabil model Tor-M1. Anterior, Kievul…